​Месси попросил «ПСЖ» купить игрока «Барселоны»

Отмечается, что «Барселона» готова отпустить Жорди Альбу в Париж, поскольку каталонцы планируют омолодить свой состав. Что касается самого футболиста, то он тоже открыт к трансферу в «ПСЖ» и воссоединению с Лионелем Месси.