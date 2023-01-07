Зеленский включил Тимощука в санкционный список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ. В рамках этого указа 119 человек были внесены в санкционный список. Среди них оказались деятели культуры и искусства, а также спортсмены. В список попал и бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, который в настоящее время является одним из тренеров команды.

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Таким образом, Тимощуку заблокируют активы. Также ему запретили перелёты по территории Украины и лишили всех наград, которые он получил в стране.