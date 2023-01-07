Экс-игрок сборной России Канчельскис о VAR: судьи стали судить хуже

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский «Спартак», набрав 36 очков, на третьей строчке располагается «Ростов» (35). Сейчас в РПЛ продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта. В первом мартовском туре «Зенит» сыграет с «Пари НН», а «Спартак» встретится с «Уралом».