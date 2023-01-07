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21 минуту назад

Экс-игрок сборной России Канчельскис о VAR: судьи стали судить хуже

Газета.Ru

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о системе видеоповторов VAR, передает «Чемпионат.com».

Экс-игрок сборной России Канчельскис о VAR: судьи стали судить хуже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже», — сказал Канчельскис.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский «Спартак», набрав 36 очков, на третьей строчке располагается «Ростов» (35). Сейчас в РПЛ продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта. В первом мартовском туре «Зенит» сыграет с «Пари НН», а «Спартак» встретится с «Уралом».

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