Карим Бензема сравнялся с легендой «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема повторил достижение легендарного игрока клуба Альфредо Ди Стефано. Как сообщает «Газета.Ru», нападающий сравнялся со знаменитым футболистом по голам в чемпионате Испании — 227.
В матче 16-го тура Примеры «Королевский клуб» потерпел поражение от «Вильярреала» со счетом 1:2. Бензема стал автором единственного гола, реализовав пенальти на 60-й минуте.
Отметим, что на один гол больше в чемпионате Испании забил еще один легендарный игрок «Реала» — Рауль. Рекордсменом на данный момент является бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси — за свою карьеру в Испании он забил 472 мяча.
Отметим, что поражение от «Вильярреалу» стало для «Реала» вторым за последние четыре матча. Еще одна неудача может стоить подопечным Карло Анчелотти первого места в турнирной таблице чемпионата. Сейчас на счету «Реала» 38 очков — столько же набрала и «Барселона», однако последние еще не провели свой матч 16-го тура. В воскресенье, 8 января, сине-гранатовые на выезде сыграют с «Атлетико» и в случае победы смогут стать единоличными лидерами турнира.