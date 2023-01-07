Карим Бензема сравнялся с легендой «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема повторил достижение легендарного игрока клуба Альфредо Ди Стефано. Как сообщает «Газета.Ru», нападающий сравнялся со знаменитым футболистом по голам в чемпионате Испании — 227.

В матче 16-го тура Примеры «Королевский клуб» потерпел поражение от «Вильярреала» со счетом 1:2. Бензема стал автором единственного гола, реализовав пенальти на 60-й минуте.

Отметим, что на один гол больше в чемпионате Испании забил еще один легендарный игрок «Реала» — Рауль. Рекордсменом на данный момент является бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси — за свою карьеру в Испании он забил 472 мяча.