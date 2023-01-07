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34 минуты назад

Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени сможет вернуться на поле.

Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

41-летний швед продолжает восстановление после тяжёлой травмы, из-за которой не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. По словам Стефано Пиоли, совсем скоро форвард покинет лазарет:

«Как и было запланировано ранее, Златан вернётся к работе на следующей неделе. После этого мы оценим его состояние и узнаем, когда он вновь сможет играть», – заявил рулевой «россонери».

8 января «Милан» примет на своём поле «Рому» в поединке Серии А. В настоящий момент действующие чемпионы Италии располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Футбол,Стефано Пиоли,
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