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1 час назад

Роналдо убеждал Моуринью возглавить Бразилию, но получил отказ. Жозе не хочет работать со сборными

Sports.ruиещё 1

Жозе Моуринью откажется от работы со сборной Бразилии ради «Ромы».

Стало известно, возглавит ли Моуринью сборную Бразилии
Фото: Sports.ruSports.ru

Как пишет Corriere dello Sport, португальский специалист откажется от предложения сборной Бразилии несмотря на то, что в последние дни с ним по поводу назначения контактировал Роналдо. Бывший футболист пытался убедить Моуринью принять предложение от сборной Бразилии летом.

Несмотря на это, Жозе хочет продолжить работу на клубном уровне. В связи с этим он отклонит все предложения о работе со сборными.

Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

Футбол,
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