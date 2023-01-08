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1 час назад

Александр Мостовой назвал причину срыва переговоров Дзюбы с российскими клубами

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Пари НН» отказался от услуг нападающего Артёма Дзюбы.

Названа причина срыва переговоров Дзюбы с российскими клубами
Фото: ТАССТАСС

«Дзюба пригодился бы почти всем клубам РПЛ. Для меня удивительно, почему клубы РПЛ не предлагают ему контракт. В нашей лиге Артём мог бы спокойно играть в любой клубе ещё несколько лет. Ну, в любом клубе, кроме «Зенита» и «Спартака». В остальных вообще запросто играть может.

Скорее всего, не могут просто договориться с финансовой точки зрения. Я думаю, что это так. Понимая, что он сильнее других, Артём не хочет получать как остальные. Он просит одну сумму, а клубы не дают такую. А за другую он не хочет. Я думаю, что ситуация такая», - сказал Мостовой.

Футбол,Александр Мостовой,Николай Алексеев,Зенит,Спартак,
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