Названа причина срыва переговоров Дзюбы с российскими клубами

Скорее всего, не могут просто договориться с финансовой точки зрения. Я думаю, что это так. Понимая, что он сильнее других, Артём не хочет получать как остальные. Он просит одну сумму, а клубы не дают такую. А за другую он не хочет. Я думаю, что ситуация такая», - сказал Мостовой.