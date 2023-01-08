«Ливерпуль» не смог справиться с «Вулверхэмптоном»

«Красные» начали с привоза голкипера Алиссона, который просто подарил гол Гонсалу Гуэдешу. Лишь на 45-й минуте хозяева порадовали своих болельщиков, после рывка по правому краю от Трента Александра-Арнольда последовал прострел, и Дарвин Нуньес в касание вложил мяч в сетку. В начале второго тайма после навеса Коди Гакпо и неудачного выноса со стороны защитника Мохамед Салах расстрелял ворота. Нуньес не использовал свой момент, пробив выше. Раян Аит-Нури ответил взаимностью, пробив в голкипера во время выхода один на один. На экваторе второго тайма «волки» разыграли комбинацию до верного, и Хван Хи-Чан из пределов вратарской сравнял счет.