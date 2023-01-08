Клопп оценил игру Гакпо в дебютном матче за «Ливерпуль»

«Гакпо хорошо вписался в нашу игру, – делится мыслями Клопп, которого цитирует BBC. – Это только первый шаг, и это всегда непросто. Мы не могли требовать от него идеальную игру в первом же матче, но он уже достойно проявил себя. Со временем мы должны будем лучше использовать его сильные качества», – заявил рулевой.