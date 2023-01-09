«Милан» сосредоточен на новых контрактах для Леау и Жиру

«Милан» после продления контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером переключил своё внимание на других игроков, с которыми клубу тоже предстоит продлить сотрудничество. Речь идёт о Рафаэле Леау и Оливье Жиру. Контракт португальца истекает летом 2024 года, тогда как француз может стать свободным агентом уже в конце нынешнего сезона.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Милан» начал активную работу по продлению контракта с Жиру и Леау. Последнего удержать будет сложнее, так как на Рафаэла есть большой спрос среди европейских грандов.