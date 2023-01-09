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26 минут назад

«Милан» сосредоточен на новых контрактах для Леау и Жиру

Евро-футбол.Руиещё 2

«Милан» после продления контракта с полузащитником Исмаэлем Беннасером переключил своё внимание на других игроков, с которыми клубу тоже предстоит продлить сотрудничество. Речь идёт о Рафаэле Леау и Оливье Жиру. Контракт португальца истекает летом 2024 года, тогда как француз может стать свободным агентом уже в конце нынешнего сезона.

«Милан» сосредоточен на новых контрактах для Леау и Жиру
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Милан» начал активную работу по продлению контракта с Жиру и Леау. Последнего удержать будет сложнее, так как на Рафаэла есть большой спрос среди европейских грандов.

На счету Жиру 5 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А. Леау отметился в чемпионате 7 мячами и 5 результативными передачами.

Футбол,Исмаэль Беннасер,Фабрицио Романо,
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