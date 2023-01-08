Бывший капитан сборной Украины попал под санкции Зеленского

Власти Украины внесли в «черный список» бывшего полузащитника сборной страны Анатолия Тимощука. Об этом пишет портал Metaratings.ru.

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Отмечается, что на счету Тимощука 144 матча за сборную Украины. Кроме того, он играл за петербургский «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. В составе клуба он дважды выигрывал чемпионат России. В настоящее время он является тренером «сине-бело-голубых».

Указ о внесении тренера в список подписал лидер Украины Владимир Зеленский. В общей сложности под санкции попали 119 человек.

Спортсмену заблокировали все активы на родине, запретили перелеты по территории Украины. Кроме того, Тимощука лишили всех ранее полученных государственных наград.