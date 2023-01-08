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37 минут назад

Бывший капитан сборной Украины попал под санкции Зеленского

Илья Родин

Власти Украины внесли в «черный список» бывшего полузащитника сборной страны Анатолия Тимощука. Об этом пишет портал Metaratings.ru.

Бывший капитан сборной Украины попал под санкции Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на счету Тимощука 144 матча за сборную Украины. Кроме того, он играл за петербургский «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. В составе клуба он дважды выигрывал чемпионат России. В настоящее время он является тренером «сине-бело-голубых».

Указ о внесении тренера в список подписал лидер Украины Владимир Зеленский. В общей сложности под санкции попали 119 человек.

Спортсмену заблокировали все активы на родине, запретили перелеты по территории Украины. Кроме того, Тимощука лишили всех ранее полученных государственных наград.

Уточняется, что рестрикции против тренера введены за то, что он отказался публично осудить спецоперацию.

Футбол,Владимир Зеленский,Анатолий Тимощук,Зенит,
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