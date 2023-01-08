Орещук оценил шансы Дзюбы на возвращение в «Зенит»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил шансы нападающего Артема Дзюбы на возвращение в петербургский «Зенит».
— Остались ли в РПЛ клубы, которым нужен Дзюба?
— Думаю, что много осталось. Вопрос только в финансовом плане. Кто же откажется от такого футболиста? Но он знает себе цену, поэтому здесь многие клубы и колеблются, не понимая, зачем платить такие деньги возрастному футболисту. Если бы это были адекватные деньги, то почему бы и нет. Думаю, что любой клуб заинтересован в том, чтобы Дзюба у него играл.
Даже из первой пятерки. А чем он плохой футболист? С любым готов поспорить и сравнить. Дзюба не может найти клуб не из за того, что его не хотят, а из за финансовых запросов, которые не каждый клуб может потянуть, — отметил Роман Орещук.
— Не унизительно ли для Дзюбы, что его услуги предлагают клубам, а не наоборот?
— Не унизительно, это нормальная история. Для этого и существуют агенты. Предлагают, потому что хотят найти приемлемый вариант — клуб, который готов платить ему. Таких клубов нет. Он же не будет сам звонить. Уважающий себя футболист и правильно делает, что не звонит. Найти своему клиенту клуб — это работа агента.
— Если конкретнее, то в каком клубе может оказаться Дзюба?
— Кто достанет денег — там он и окажется. Хоть где. В любой команде. Будь то «Уфа», будь то «Зенит».
— Может вернуться в «Зенит»?
— Сейчас уже, наверное, нет. Удержать могли, но тогда проблема состояла в финансах, которые Артем не принял. Я знаю, что «Зенит» предлагал ему условия, чтобы он остался, но не захотел, — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».
Ранее стало известно, что нападающий и турецкий клуб «Адана Демирспор» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Всего 34 летний футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.
До перехода в турецкий клуб Дзюба выступал за петербургский «Зенит», провел за «сине бело голубых» 249 матчей и забил 108 голов.