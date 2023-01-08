Орещук оценил шансы Дзюбы на возвращение в «Зенит»

— Думаю, что много осталось. Вопрос только в финансовом плане. Кто же откажется от такого футболиста? Но он знает себе цену, поэтому здесь многие клубы и колеблются, не понимая, зачем платить такие деньги возрастному футболисту. Если бы это были адекватные деньги, то почему бы и нет. Думаю, что любой клуб заинтересован в том, чтобы Дзюба у него играл.

Даже из первой пятерки. А чем он плохой футболист? С любым готов поспорить и сравнить. Дзюба не может найти клуб не из за того, что его не хотят, а из за финансовых запросов, которые не каждый клуб может потянуть, — отметил Роман Орещук.