«Аль-Наср» убрал игрока из клуба из-за Роналду

Абубакар сделал выбор в вечном споре после одной тренировки с Криштиану.

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Криштиану Роналду продолжает создавать громкие инфоповоды вокруг «Аль-Насра». На этот раз дело связано с регистрацией португальца. Правила чемпионата Саудовской Аравии позволяют клубам заявить не более восьми легионеров. В составе «Аль-Насра» после перехода Роналду числилось девять иностранцев. Клубу было необходимо решить проблему, расставшись хотя бы с одним из них, чтобы внести в заявку главную звезду.

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В составе «Аль-Насра» до прихода Роналду из иностранцев были: Давид Оспина, Гислен Конан, Альваро Гонсалес, Гонсало Мартинес, Луис Густаво, Джалолиддин Машарипов, Андерсон Талиска и Венсан Абубакар. Кто же стал жертвой подписания португальца?

Удивительно, но пострадал один из самых звёздных игроков «Аль-Насра» – камерунский нападающий Абубакар. По сообщениям СМИ, 30-летний футболист согласился расторгнуть контракт по обоюдному согласию, получив полную компенсацию от клуба. Венсан выступал за «Аль-Наср» с 2021 года, успел провести 34 матча и забить 12 голов. Забавно, но Абубакар, ставший свободным агентом, может стать игроком… «Манчестер Юнайтед»! Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в нём один из вариантов усиления атаки на ближайшие полгода. Форвард неплохо проявил себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре: забил гол и отдал результативный пас в матче с Сербией (3:3), а также отметился победным мячом в ворота сборной Бразилии (1:0).

Абубакар за свою карьеру успел поиграть в Европе за «Валансьен», «Лорьян», «Порту» и «Бешикташ». Но его амбиции и самооценка куда выше. «Салах меня не впечатляет. Я могу делать то же, что и он. У меня просто нет возможности играть в большом клубе», – смело заявлял нападающий осенью 2021 года. Если Венсан перейдёт в «МЮ», то получит возможность подтвердить слова делом.

Несколько дней назад, когда Роналду перешёл в «Аль-Наср», было опубликовано видео, на котором португалец приветствует камерунца и о чём-то разговаривает с ним. Однако судьба сложилась так, что футболистам не суждено сыграть вместе. Но, как можно понять из слов Абубакара, он не сильно расстроен.

Роналду сможет дебютировать за «Аль-Наср» 22 января в матче с «Аль-Иттифаком». 37-летний форвард ещё отбывает дисквалификацию, полученную во время игры за «Манчестер Юнайтед». Португалец после матча АПЛ с «Эвертоном» (0:1) в апреле 2022 года разбил телефон мальчику с аутизмом. И по итогам разбирательств был наказан двухматчевым баном. Роналду уже пропустил один матч «Аль-Насра» — с «Аль-Таи» (2:0), но активно поддерживал новую команду на трибунах. В ближайшей же игре 14 января клуб португальца встретится с «Аль-Шабабом».