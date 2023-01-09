Благодаря чему "Спартак" может побороться с "Зенитом" за чемпионство

«Во второй части чемпионата РПЛ жду от «Спартака» такой же уверенной игры, как в конце 2022 года. Побороться с «Зенитом» за чемпионство будет непросто. Но думаю, что шансы всегда есть. Все будет зависеть от самого «Спартака». Если команда не станет терять очки на ровном месте, то тогда, конечно, сможет конкурировать с питерцами», — передает слова Тихонова Vprognoze.