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25 минут назад

Тихонов рассказал, благодаря чему "Спартак" может побороться с "Зенитом" за чемпионство

Газета.Ruиещё 1

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что красно-белые могут побороться с «Зенитом» за чемпионство, если не будут терять очки на ровном месте.

Благодаря чему "Спартак" может побороться с "Зенитом" за чемпионство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во второй части чемпионата РПЛ жду от «Спартака» такой же уверенной игры, как в конце 2022 года. Побороться с «Зенитом» за чемпионство будет непросто. Но думаю, что шансы всегда есть. Все будет зависеть от самого «Спартака». Если команда не станет терять очки на ровном месте, то тогда, конечно, сможет конкурировать с питерцами», — передает слова Тихонова Vprognoze.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 36 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит». У петербуржцев на шесть очков больше. Третьим идет «Ростов».

В Кубке России красно-белые заняли первое место, опередив «Крылья Советов», «Зенит» и «Факел» соответственно. Весной москвичи продолжат участие в турнире. В рамках 1/8 финала «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встречи пройдут 21 февраля и 1 марта 2023 года.

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