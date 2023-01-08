Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
24 минуты назад

Легенда французского футбола Зидан отказался возглавить сборную США

Никита Бородкин

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан отказался от предложения Федерации футбола США (USSF) возглавить мужскую сборную страны. Об этом сообщает ESPN.

Легенда французского футбола Зидан отказался возглавить сборную США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее Зидан рассматривался как возможный новый тренер сборной Франции по футболу. 7 января стало известно, что текущий наставник французской национальной команды Дидье Дешам продлил контракт — он останется на своем посту по меньшей мере до 2026 года.

Сразу после этого с Зинедином связались представители USSF. Американцы хотели, чтобы он возглавил национальную команду после истечения срока соглашения с Греггом Берхалтером, однако легенда футбола решил отказаться от такой возможности, сообщив об этом через своего агента.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в мае 2021 года. Под его руководством «королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, и дважды побеждал в Суперкубке страны, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Футбол,Грегг Берхалтер,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители