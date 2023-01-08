Легенда французского футбола Зидан отказался возглавить сборную США

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан отказался от предложения Федерации футбола США (USSF) возглавить мужскую сборную страны. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, что ранее Зидан рассматривался как возможный новый тренер сборной Франции по футболу. 7 января стало известно, что текущий наставник французской национальной команды Дидье Дешам продлил контракт — он останется на своем посту по меньшей мере до 2026 года.

Сразу после этого с Зинедином связались представители USSF. Американцы хотели, чтобы он возглавил национальную команду после истечения срока соглашения с Греггом Берхалтером, однако легенда футбола решил отказаться от такой возможности, сообщив об этом через своего агента.