Каррера назвал самого популярного футболиста России

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный футболист России. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок. Герой домашнего чемпионата мира», — сказал Каррера.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.