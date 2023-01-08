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14 минут назад

Экс-наставник "Спартака" Каррера считает Дзюбу самым популярным футболистом России

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто является самым популярным футболистом России, передает «РБ Спорт».

Каррера назвал самого популярного футболиста России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный футболист России. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок. Герой домашнего чемпионата мира», — сказал Каррера.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

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В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным.

Футбол,Зенит,Спартак,
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