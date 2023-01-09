Экс-тренер сборных США и Мексики признался в желании поработать в России

«Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Зато у меня до сих пор сохранилось одно из главных воспоминаний детства. Мне восемь лет. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки играют Югославия и Советский Союз.



Сложно поверить в отсутствие предложений из России? И я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!» — передает слова Милутиновича «Спорт-Экспресс».