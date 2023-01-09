Экс-тренер сборных США и Мексики признался в желании поработать в России

Югославский специалист Бора Милутинович рассказал о своем желании поработать в России.
«Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Зато у меня до сих пор сохранилось одно из главных воспоминаний детства. Мне восемь лет. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки играют Югославия и Советский Союз.
Сложно поверить в отсутствие предложений из России? И я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!» — передает слова Милутиновича «Спорт-Экспресс».
Милутинович является рекордсменом чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах. В 1991 году он вместе со сборной США выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ, через пять лет он повторил этот путь со сборной Мексики.
В качестве игрока Милутинович выступал за «Партизан» и «Монако».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.