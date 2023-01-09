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38 минут назад

Экс-тренер сборных США и Мексики признался, что пешком пошел бы в Россию ради работы

Газета.Ruиещё 7

Югославский специалист Бора Милутинович рассказал о своем желании поработать в России.

Экс-тренер сборных США и Мексики признался в желании поработать в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Уважаю Россию. Но предложений оттуда не помню. Зато у меня до сих пор сохранилось одно из главных воспоминаний детства. Мне восемь лет. На Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки играют Югославия и Советский Союз.

Сложно поверить в отсутствие предложений из России? И я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!» — передает слова Милутиновича «Спорт-Экспресс».

Милутинович является рекордсменом чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах. В 1991 году он вместе со сборной США выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ, через пять лет он повторил этот путь со сборной Мексики.

В качестве игрока Милутинович выступал за «Партизан» и «Монако».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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