Драка сотни футбольных фанатов спровоцировала 13-километровую пробку

Около 300 итальянских футбольных болельщиков устроили беспорядки на автостраде в районе города Ареццо. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

В результате беспорядков на трассе возникла 13-километровая пробка. Сообщается, что некоторые болельщики вооружены палками, а также дымовыми шашками и петардами. Согласно имеющимся данным, как минимум один человек получил ранения и был доставлен в больницу. Столкновение произошло между болельщиками футбольного клуба «Наполи» и болельщиками клуба «Рома».