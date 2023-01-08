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17 минут назад

Аршавин объяснил, почему молодёжь не пробивается в основу «Зенита»

Евро-футбол.Ру

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему молодые игроки не проходят в основу «сине-бело-голубых».

Аршавин объяснил, почему молодёжь не пробивается в основу «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Главная причина в том, что никто не хочет ждать: ни сами игроки, ни тренеры главной команды», — заявил Аршавин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Функционер отметил, что в «Зените» есть молодые футболисты, способные заиграть в основном составе команде.

Санкт-петербургский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров. «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя («Спартак») на шесть баллов.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,Спартак,
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