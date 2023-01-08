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1 час назад

Аршавин предположил, почему «Зенит» не подписал Пиняева

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Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив». По мнению экс-футболиста, 18-летний полузащитник пригодился бы и «Зениту».

Аршавин предположил, почему «Зенит» не подписал Пиняева
Фото: BetassistBetassist

«Почему Пиняев так и не перешёл в «Зенит»? Я думаю, что клуб немного опоздал. Естественно, что «Зенит», как и другие команды высокого уровня в России, обращали на него внимание. Но я думаю, что агент Пиняева, Павел Андреев, уже давно договорился с «Локомотивом». И после этого вмешиваться в ситуацию было уже проблематично», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Сезон в РПЛ возобновится уже в начале марта. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Пари НН».

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