Аршавин предположил, почему «Зенит» не подписал Пиняева

«Почему Пиняев так и не перешёл в «Зенит»? Я думаю, что клуб немного опоздал. Естественно, что «Зенит», как и другие команды высокого уровня в России, обращали на него внимание. Но я думаю, что агент Пиняева, Павел Андреев, уже давно договорился с «Локомотивом». И после этого вмешиваться в ситуацию было уже проблематично», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ Шоу».