Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
47 минут назад

Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ

Евро-футбол.Руиещё 3

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о шансах нидерландского нападающего «красно-белых» Куинси Промеса стать лучшим бомбардиром среди иностранных игроков в истории Российской премьер-лиги уже в нынешнем сезоне.

Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца сезона? Будет так играть, как сейчас, все у него получится», - приводит слова специалиста ТАСС.

В настоящий момент на счету Промеса 82 забитых мяча в рамках чемпионата России. Рекордсменами по данному показателю среди легионеров являются бразилец Вагнер Лав и иранец Сердар Азмун. У обоих по 85 голов.

Футбол,Куинси Промес,Олег Романцев,Вагнер Лав,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители