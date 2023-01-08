Умер бронзовый призер ЧМ по футболу 1978 года Роберто Динамит

"Васко да Гама" с сожалением сообщает о смерти величайшего идола в истории клуба, Карлоса Роберто де Оливейры, Динамита, в возрасте 68 лет из-за рака кишечника. Величайший из всех, ваше наследие вечно. Влияние на поколения, которые десятилетиями следили за футболом, безгранично. Спасибо за все, Роберто, мы любим тебя", - говорится в заявлении пресс-службы.

Футболист выступал за "Васко да Гама" с 1971 по 1979 и c 1980 по 1993 год, он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1 110) и забитых мячей (708). Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии в 1974 году. Прозвище "Динамит" нападающий получил благодаря голу в дебютном матче за бразильский клуб на стадионе "Маракана", одна из газет на следующий день вышла с заголовком "Мальчик-динамит взрывается на "Маракане". С 2008 по 2014 год занимал пост президента "Васко да Гама", за это время клуб выиграл Кубок Бразилии и второй по силе дивизион первенства страны.