Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести топ-клуб АПЛ

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским клубом «Пари Сен-Жермен», рассматривает возможность покупки английских «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации источника, компания хочет либо выкупить полный пакет акций «Ливерпуля» и «МЮ», либо приобрести долю в этих клубах.

Кроме того, глава Qatar Sports Investments и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недавно встречался с председателем правления «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви по поводу возможного приобретения доли в лондонском клубе.

QSI отказалась комментировать эту информацию, а представители «Тоттенхэма» опровергли слухи о проведении встречи.

QSI хочет инвестировать как минимум в один клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) после успешного проведения чемпионата мира — 2022 в Катаре и в данный момент оценивает варианты. При этом отмечается, что любая потенциальная заявка в настоящее время находится на ранней стадии.

Регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает двум клубам, принадлежащим одной и той же группе компаний, участвовать в одном и том же европейском турнире.

Однако в настоящее время допускается участие команд в турнирах, если компания обладает основным пакетом акций одной команды и миноритарным пакетом акций другой.