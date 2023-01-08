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15 часов назад

Гвардиола считает, что Поттеру необходимо время в «Челси»

Советский спортиещё 3

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил лондонцев со счетом 4:0. 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге по АПЛ, наставнику «Челси» Грэму Поттеру.

Отмечается, что в третьем раунде Кубка Англии «горожане» одержали победу над синими, забив четыре безответных мяча.

«Хочу дать совет руководству «Челси». Предоставьте время Грэму Поттеру. В нем нуждается каждый тренер. Соглашусь, что в «Барселоне» мне оно не понадобилось, однако там у меня был Месси. Это исключение», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. В настоящее время «пенсионеры» занимают десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей.

Футбол,АПЛ,Грэм Поттер,
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