Гвардиола считает, что Поттеру необходимо время в «Челси»

«Хочу дать совет руководству «Челси». Предоставьте время Грэму Поттеру. В нем нуждается каждый тренер. Соглашусь, что в «Барселоне» мне оно не понадобилось, однако там у меня был Месси. Это исключение», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.