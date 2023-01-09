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29 минут назад

Аршавин заявил, что бразилец Юри Алберто подвел "Зенит"

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу» заявил, что бразилец Юри Алберто подвел клуб.

Аршавин заявил, что бразилец Юри Алберто подвел "Зенит"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юри Алберто подвел клуб. Но я больше недоволен решением ФИФА. Им нужно было установить определенные временные рамки, например, с марта и до момента, когда закрывается летнее трансферное окно», — сказал Аршавин.

Алберто стал частью сделки «Зенита» с «Коринтиансом». Его аренда закончится в конце сезона. В обратном направлении последовали полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван Куарежма.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Алберто принял участие в 11 матчах за «Зенит», в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать две результативные передачи.

Бразилец перешел в «Зенит» в начале 2022 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Третьим идет «Ростов».

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