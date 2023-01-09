Ширко оценил шансы на титул в РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко оценил шансы команд на чемпионский титул в российском чемпионате, где «Зенит» после семнадцати туров лидирует с солидным преимуществом, но, как и «Наполи» в Италии, накануне перерыва потерпел первое поражение (у «Наполи» это случилось также в шестнадцатом туре, но после возобновления чемпионата). Шикро считает «Зенит» фаворитом, но не списывает со счетом и другие команды.