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37 минут назад

Ширко оценил шансы на титул в РПЛ

Евро-футбол.Ру

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко оценил шансы команд на чемпионский титул в российском чемпионате, где «Зенит» после семнадцати туров лидирует с солидным преимуществом, но, как и «Наполи» в Италии, накануне перерыва потерпел первое поражение (у «Наполи» это случилось также в шестнадцатом туре, но после возобновления чемпионата). Шикро считает «Зенит» фаворитом, но не списывает со счетом и другие команды.

Ширко оценил шансы на титул в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Да, за последние несколько лет так и было - «Зенит» фаворит. У нескольких команд шансы на чемпионство примерно одинаковые. Все как-то подравнялись, - цитирует Ширко «РБ Спорт».

Футбол,Александр Ширко,Зенит,Спартак,
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