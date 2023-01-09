Владельцы «ПСЖ» провели предварительные переговоры о покупке «Тоттенхэма»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ», планирует инвестировать в клуб Английской премьер лиги в 2023 году, сообщает CBS Sports.

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Генеральный директор QSI Нассер Аль Хелаифи провел встречу с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлем Леви. Отмечается, что встреча носила лишь ознакомительный характер, стороны не переходили к продвинутым переговорам. QSI рассматривает различные варианты, но клубы АПЛ является наиболее привлекательным проектом в нынешнем году.

Компания хочет расшириться, чтобы конкурировать с City Football Group. QSI на данный момент не вела никаких переговоров с «Ливерпулем», который также доступен на рынке и открыт для миноритарных инвестиций или прямой продажи.