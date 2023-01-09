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1 час назад

Мбаппе раскритиковал президента Федерации футбола Франции за неуважение к Зидану

Евро-футбол.Руиещё 2

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на заявление Ноэля ле Грэ.

Мбаппе ответил президенту Федерации футбола Франции на слова о Зидане
Фото: ТАССТАСС

Президент Федерации футбола Франции, напомним, пренебрежительно высказался о Зинедине Зидане, отвечая на вопрос о несостоявшемся назначении специалиста на пост главного тренера сборной Франции вместо Дидье Дешама. По мнению Мбаппе, ле Грэ проявил неуважение:

«Зидан – это и есть Франция. Мы не должны относиться к легенде с таким неуважением», – написал Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, что недавно Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Именно Зидан считался главным кандидатом на роль его преемника.

Футбол,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,
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