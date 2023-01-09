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2 часа назад

«Милан» продлил серию без поражений до пяти туров в Серии А

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Матч 17-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой» ознаменовался ничейным исходом. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:2.

«Милан» продлил серию без поражений до пяти туров в Серии А
Фото: Getty ImagesGetty Images

Миланцы имели преимущество в два мяча до 87-й минуты, однако упустили победу. При этом подопечным Стефано Пиоли удалось продлить беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

«Милан» не проигрывает на протяжении пяти туров.

Ранее «россонери» обыграли «Специю» (2:1), «Фиорентину» (2:1) и «Салернитану» (2:1), а также сыграли вничью с «Кремонезе» (0:0).

Миланцы являются действующими чемпионами. За 17 туров Серии А сезона-2022/2023 они набрали 37 очков и расположились на втором месте. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет семь очков.

Футбол,Стефано Пиоли,
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