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1 час назад

Дмитрий Сычев уверен, что "Локомотив" не вылетит из Российской премьер-лиги

ТАССиещё 2

Московский "Локомотив" не вылетит из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона. Уверенность в этом в беседе с ТАСС во вторник высказал чемпион России по футболу 2004 года в составе "Локомотива" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев.

Чемпион России по футболу прокомментировал возможный вылет "Локомотива" из РПЛ
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

"Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками в 17 играх.

"Верю, что "Локомотив" не вылетит", - сказал Сычев.

Состав "Локомотива" зимой пополнили вратарь Егор Лантратов из "Химок", полузащитники "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и Максим Глушенков. "Как можно оценить трансферную компанию "Локомотива"? Да пока никак - это покажет результат", - отметил Сычев.

В конце первой части сезона "Локомотив" возглавил главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. "Может ли он выправить ситуацию? Честно, не знаю, я пока не видел у него большого опыта работы с такой командой", - подчеркнул он.

Футбол,Сергей Пиняев,Максим Глушенков,Михаил Галактионов,Дмитрий Сычев,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
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