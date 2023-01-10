Чемпион России по футболу прокомментировал возможный вылет "Локомотива" из РПЛ

Московский "Локомотив" не вылетит из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона. Уверенность в этом в беседе с ТАСС во вторник высказал чемпион России по футболу 2004 года в составе "Локомотива" и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев.

Фото: ФК "Локомотив" ФК "Локомотив"

"Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками в 17 играх.

"Верю, что "Локомотив" не вылетит", - сказал Сычев.

Состав "Локомотива" зимой пополнили вратарь Егор Лантратов из "Химок", полузащитники "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и Максим Глушенков. "Как можно оценить трансферную компанию "Локомотива"? Да пока никак - это покажет результат", - отметил Сычев.