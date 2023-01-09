"Барселона" обыграла "Атлетико" и закрепилась на первом месте в Ла Лиге

Завершился матч 16 тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались "Атлетико" и "Барселона". Встреча, прошедшая на стадионе "Метрополитано" в Мадриде, завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.

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На 22-й минуте матча единственный мяч забил нападающий "Барселоны" Усман Дембеле. Таким образом, "Барселона" закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 очко.

У "Реала", который располагается на второй строчке, 38 баллов. Тройку лучших замыкает "Реал Сосьедад", которому удалось заработать 32 очка. "Атлетико" с 27 очками занимает пятую позицию. В следующем матче в рамках чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Хетафе".

Встреча пройдет 21 января. "Атлетико" 15 января проведет встречу с "Альмерией".