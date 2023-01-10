Игрок сборной России Захарян прокомментировал возможную смену гражданства на армянское

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсенал Захарян прокомментировал информацию о возможной смене гражданства на армянское.

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«Слухи о смене гражданства? Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать пять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Захаряна оценивается в €15 млн.