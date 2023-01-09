Комментатор назвал отличие между советскими и российскими футболистами

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем советские футболисты были лучше российских. Его слова передает Sport24.
Комментатор рассказал, что в конце 2022 года он брал интервью у российского специалиста Юрия Семина, известного по работе с московским «Локомотивом». В очной беседе они обсудили вопрос различия советских и российских игроков и пришли к мнению, что у футболистов из СССР была самая высокая выносливость.
«Семин согласен с тем, что мы потеряли это качество, ведь на тренировках не занимаемся выносливостью. Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В то, что наши игроки сейчас не держат темп весь матч», — сказал Орлов.