Комментатор назвал отличие между советскими и российскими футболистами

«Семин согласен с тем, что мы потеряли это качество, ведь на тренировках не занимаемся выносливостью. Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В то, что наши игроки сейчас не держат темп весь матч», — сказал Орлов.