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1 час назад

Комментатор Орлов назвал отличие между советскими и российскими футболистами

Газета.Ruиещё 2

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем советские футболисты были лучше российских. Его слова передает Sport24.

Комментатор назвал отличие между советскими и российскими футболистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментатор рассказал, что в конце 2022 года он брал интервью у российского специалиста Юрия Семина, известного по работе с московским «Локомотивом». В очной беседе они обсудили вопрос различия советских и российских игроков и пришли к мнению, что у футболистов из СССР была самая высокая выносливость.

«Семин согласен с тем, что мы потеряли это качество, ведь на тренировках не занимаемся выносливостью. Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В то, что наши игроки сейчас не держат темп весь матч», — сказал Орлов.

Футбол,Геннадий Орлов,Юрий Семин,
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