Тренер Непомнящий заявил об окончании чемпионской гонки в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ни одна команда Российской премьер-лиги (РПЛ) не смоет догнать "Зенит" в нынешнем сезоне. Его слова передает "РБ Спорт".
"В этом сезоне чемпионская гонка в РПЛ закончена — у "Зенита" нет равных конкурентов. У петербуржцев отсутствуют проблемы с комплектованием состава, у них очень длинная скамейка. Все остальные команды РПЛ сильно уступают им в этом компоненте", - сказал Непомнящий.
После первой части сезона Российской премьер-лиги "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка, потерпев в 17 матчах лишь одно поражение.
Ранее заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин сообщил, что клуб с берегов Невы заинтересован в подписании вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.