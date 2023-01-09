Тренер Непомнящий заявил об окончании чемпионской гонки в РПЛ

"В этом сезоне чемпионская гонка в РПЛ закончена — у "Зенита" нет равных конкурентов. У петербуржцев отсутствуют проблемы с комплектованием состава, у них очень длинная скамейка. Все остальные команды РПЛ сильно уступают им в этом компоненте", - сказал Непомнящий.