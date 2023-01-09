Аршавин объяснил неудачи ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу» ответил, почему московский ЦСКА долгое время не может выиграть чемпионат России.
«Пока был Евгений Гинер и были деньги, все у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», — сказал Аршавин.
После 17 туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков. Лидером является «Зенит», набравший 42 очка. В последний раз армейская команда становилась чемпионом России в сезоне-2015/2016.
Ранее Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» заинтересован в подписании вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.