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15 минут назад

Аршавин связал спад ЦСКА в РПЛ с сокращением финансирования

Газета.Ru

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу» ответил, почему московский ЦСКА долгое время не может выиграть чемпионат России.

Аршавин объяснил неудачи ЦСКА в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока был Евгений Гинер и были деньги, все у ЦСКА было отлично. Потом стало меньше денег, а потом стало меньше Гинера. И они просели», — сказал Аршавин.

После 17 туров ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков. Лидером является «Зенит», набравший 42 очка. В последний раз армейская команда становилась чемпионом России в сезоне-2015/2016.

Ранее Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» заинтересован в подписании вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

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