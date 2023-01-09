Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче против «МС»

Фанаты лондонского «Челси» во время матча 3-го раунда Кубка Англии против «Манчестер Сити» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом сообщает Evening Standard.
Также болельщики поддержали бывшего наставника команды Томаса Тухелья, посвятив одну из кричалок ему.
«У нас есть супер Томми Тухель», — скандировали фанаты.
Встреча между «Сити» и «Челси» закончилась разгромной победой горожан со счетом 4:0. Голами отметились Рияд Марез (дубль), Хулиан Альварес и Фил Фоден.
Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.
Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.
Новое руководство приняло решение уволить Тухеля и назначить на пост главного тренера Грэма Поттера. «Челси» в последних семи матчах потерпел пять поражений, один раз сыграв вничью и одержав всего одну победу.