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1 час назад

Болельщики "Челси" скандировали имя Абрамовича в матче против "МС"

Газета.Ru

Фанаты лондонского «Челси» во время матча 3-го раунда Кубка Англии против «Манчестер Сити» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом сообщает Evening Standard.

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче против «МС»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также болельщики поддержали бывшего наставника команды Томаса Тухелья, посвятив одну из кричалок ему.

«У нас есть супер Томми Тухель», — скандировали фанаты.

Встреча между «Сити» и «Челси» закончилась разгромной победой горожан со счетом 4:0. Голами отметились Рияд Марез (дубль), Хулиан Альварес и Фил Фоден.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.

Новое руководство приняло решение уволить Тухеля и назначить на пост главного тренера Грэма Поттера. «Челси» в последних семи матчах потерпел пять поражений, один раз сыграв вничью и одержав всего одну победу.

Футбол,Грэм Поттер,Фил Фоден,Роман Абрамович,
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