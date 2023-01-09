Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича в матче против «МС»

Фанаты лондонского «Челси» во время матча 3-го раунда Кубка Англии против «Манчестер Сити» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом сообщает Evening Standard.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также болельщики поддержали бывшего наставника команды Томаса Тухелья, посвятив одну из кричалок ему.

«У нас есть супер Томми Тухель», — скандировали фанаты.

Встреча между «Сити» и «Челси» закончилась разгромной победой горожан со счетом 4:0. Голами отметились Рияд Марез (дубль), Хулиан Альварес и Фил Фоден.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.