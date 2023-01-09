Аршавин назвал имя единственного российского вратаря, который нужен "Зениту"

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу» заявил, что сине-бело-голубым нужен только Матвей Сафонов.

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«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрел бы я Сафонова за € 20 млн? Нет, за € 10 млн. За десять надо брать, даже не думая.

Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом», — сказал Аршавин.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За основную команду он дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 29 мячей. Он входит в топ-3 вратарей сезона по количеству минут без пропущенных голов.

Сафонов в 2021 впервые был вызван в сборную России и даже успел сыграть на чемпионате Европы. В семи матчах за национальную команду 23-летний голкипер пропустил шесть мячей.