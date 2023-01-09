Тайсон: я оставил на Украине грузовик денег

Бразилец Тайсон, известный по выступлениям за «Шахтёр», отреагировал на расторжение контракта с «Интернасьоналом». Он раскритиковал президента клуба Алессандро Барселлоса.
«Он звонил мне каждый день, чтобы я перешёл в «Интернасьонал». В результате я расторг контракт с «Шахтёром» и оставил на Украине грузовик денег, чтобы перейти в бразильскую команду. А они так поступили со мной», — цитирует Тайсона UOL.
34-летний Тайсон является воспитанником «Интернасьонала». Он провёл на Украине более 10 лет, играя за «Металлист» и «Шахтёр». За последний клуб он провёл 299 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 78 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,8 млн.
Тайсон является шестикратным чемпионом Украины. В сезоне=2018/19 его призали лучшим игроком.