Тайсон: я оставил на Украине грузовик денег

«Он звонил мне каждый день, чтобы я перешёл в «Интернасьонал». В результате я расторг контракт с «Шахтёром» и оставил на Украине грузовик денег, чтобы перейти в бразильскую команду. А они так поступили со мной», — цитирует Тайсона UOL.