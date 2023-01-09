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58 минут назад

В словацком клубе ДАК-1904 опровергли интерес к российскому футболисту Сулаквелидзе

ТАССиещё 1

Словацкий футбольный клуб ДАК-1904 не заинтересован в приобретении российского полузащитника московского Динамо" Георгия Сулаквелидзе. Об этом в понедельник "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор словацкого клуба Ян ван Дале.

В словацком клубе ДАК-1904 опровергли интерес к российскому футболисту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в понедельник портал "Чемпионат" сообщил, что ДАК-1904 планирует приобрести Сулаквелидзе.

"Информация о том, что мы якобы хотим приобрести Сулаквелидзе, не соответствует действительности", - сказал ван Дале.

Сулаквелидзе 21 год, с апреля 2021 года он выступает за вторую команду "Динамо", за основной клуб полузащитник сыграл в матче Фонбет - Кубка России против "Ростова" (0:2). В восьми матчах Второй лиги Сулаквелидзе забил два гола и отдал две голевые передачи.

ДАК-1904 занимает второе место в таблице чемпионата Словакии с 38 очками после 18 матчей. Клуб дважды в истории становился серебряным и трижды - бронзовым призером чемпионата Словакии.

Футбол,Фонбет,Динамо,
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