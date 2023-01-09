В словацком клубе ДАК-1904 опровергли интерес к российскому футболисту

Словацкий футбольный клуб ДАК-1904 не заинтересован в приобретении российского полузащитника московского Динамо " Георгия Сулаквелидзе. Об этом в понедельник " Спорт-Экспрессу " рассказал спортивный директор словацкого клуба Ян ван Дале.

"Информация о том, что мы якобы хотим приобрести Сулаквелидзе, не соответствует действительности", - сказал ван Дале.

Сулаквелидзе 21 год, с апреля 2021 года он выступает за вторую команду "Динамо", за основной клуб полузащитник сыграл в матче Фонбет - Кубка России против "Ростова" (0:2). В восьми матчах Второй лиги Сулаквелидзе забил два гола и отдал две голевые передачи.