Аршавин рассказал, как относится к бразильцам в «Зените»

— История с бразильцами? В целом как футболисты они меня устраивают. Конечно, я бы хотел, чтобы в «Зените» были питерские ребята, но пока так, как есть. В целом никто не против игроков такого уровня, как Вендел, Дуглас Сантос и так далее, — сказал Аршавин в эфире YouTube канала «СБГ Шоу».