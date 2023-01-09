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56 минут назад

Аршавин рассказал, как относится к бразильцам в «Зените»

Матч ТВ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что его устраивает уровень бразильских футболистов в петербургской команде, но он хотел бы увидеть в составе клуба больше собственных воспитанников.

Аршавин рассказал, как относится к бразильцам в «Зените»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— История с бразильцами? В целом как футболисты они меня устраивают. Конечно, я бы хотел, чтобы в «Зените» были питерские ребята, но пока так, как есть. В целом никто не против игроков такого уровня, как Вендел, Дуглас Сантос и так далее, — сказал Аршавин в эфире YouTube канала «СБГ Шоу».

После 17 туров МИР РПЛ «сине бело голубые» идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Футбол,Дуглас Сантос,Андрей Аршавин,Зенит,
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