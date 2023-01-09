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25 минут назад

Тренер «Аль-Насра» сравнил трансферы Роналду и Пеле

Евро-футбол.Ру

Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду с переходом легендарного бразильского форварда Пеле в американский «Нью-Йорк Космос».

Тренер «Аль-Насра» сравнил трансферы Роналду и Пеле
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Переезд Криштиану в Саудовскую Аравию напоминает мне трансфер Пеле в клуб из США», - передает слова французского специалиста Lequipe.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года. Он присоединился к клубу из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение на два с половиной года. Заработная плата 37-летнего португальца в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.

Футбол,Руди Гарсия,Криштиану Роналду,
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