Тренер «Аль-Насра» сравнил трансферы Роналду и Пеле

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в конце прошлого года. Он присоединился к клубу из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение на два с половиной года. Заработная плата 37-летнего португальца в новом клубе составит 200 миллионов евро в год.