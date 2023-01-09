Отъезд иностранных футболистов из России объяснили

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «Матч ТВ» оценил действия иностранных футболистов, которые решили уехать их клубов МИР РПЛ после отстранения российских команд от международных соревнований.

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В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. РФС рассматривал возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), но в конце декабря стало известно, что в 2023 году будет создана рабочая группа, которая подробнее обсудит перспективы российского футбола в Европе.

— Как ты воспринял отъезд легионеров?

— Я ни на кого зла не держу. Мне просто было жаль, что с чемпионатом такое происходит. А уезжать или нет — это кто как решит. Прекрасно всё понимаю, я не глупый человек. Кто то даже если не хотел уезжать, (на него) давили через федерацию футбола. Много историй. Поэтому за что их осуждать? Это их выбор.

Повторюсь, мне жаль, что чемпионат стал слабее. Потому что хочешь не хочешь, но легионеров не просто так приглашали, а чтобы они усилили, дали результат.

— Иностранцев больше всего пугало закрытие аэропорта (в Ростове на Дону)?