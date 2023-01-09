Экс-тренер сборных США и Мексики признался в желании поработать в России

«Сложно поверить в отсутствие предложений из России? И я тоже не верю! Пошел бы? Пешком!» — сказал Милутинович.

Тренер добавил, что одно из главных воспоминаний его детства — матч между сборными Югославии и Советского Союза на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки.

Отметим, что Милутинович является рекордсменом чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах. В частности, в 1991 году он вместе с национальной командой США выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ, через пять лет повторив это достижение вместе со сборной Мексики. До начала тренерской карьеры он выступал за клубы «Партизан» и «Монако».