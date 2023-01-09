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1 час назад

Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы

Евро-футбол.Ру

Тренер «Челси» Грэм Поттеа дал понять, что полузащитник Кристиан Пулишич выбыл из строя на несколько недель. Напомним, американец получил травму в матче последнего тура Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

О точных сроках восстановления Пулишича пока не сообщается. Сейчас в лазарете «пенсионеров» находится около 10 футболистов, многие из которых в здоровом состоянии являются игроками основного состава.

Вчера «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в Кубке Англии со счётом 0:4. Напомним, «пенсионеры» принимали участие в каждом из трёх последних финалов турнира.

Контракт Пулишича с «Челси» истекает в конце следующего сезона.

Футбол,Кристиан Пулишич,
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