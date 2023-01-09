Азар в феврале обсудит своё будущее с руководством «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар обсудит своё будущее с руководством «королевского клуба» в феврале, как только закроется зимнее трансферное окно. Об этом сообщает в социальных сетях британский инсайдер Дэвид Орнштейн, который представляет издание The Athletic.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, Азар ранее не стал исключать, что летом его время в Мадриде подойдёт к концу. Контракт бельгийца с «королевским клубом» рассчитан до конца следующего сезона, но стороны не видят смысла продолжать сотрудничество.