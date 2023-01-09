В «Оренбурге» высказались о трансфере Дзюбы

«Дзюба предлагает клубам РПЛ свои услуги? В «Оренбург» он точно не обращался», - передает слова функционера источник.

34-летний центрфорвард находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он досрочно расторг контракт.