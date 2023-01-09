Массовая драка футболистов произошла на матче в Коста-Рике

В соцсетях вновь стал вирусным ролик из футбольных чемпионатов Латинской Америки. На этот раз интерес пользователей прикован к массовой драке во время матча первого дивизиона Коста-Рики.

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Встречались команды «Депортиво Гуанакастека» и «Либерия». В середине первого тайма между футболистами завязалась потасовка, перешедшая в полноценную драку. В ход пошли руки, ноги и бойцовские приёмы.