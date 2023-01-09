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43 минуты назад

Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике. Видео

Чемпионат.com

В соцсетях вновь стал вирусным ролик из футбольных чемпионатов Латинской Америки. На этот раз интерес пользователей прикован к массовой драке во время матча первого дивизиона Коста-Рики.

Массовая драка футболистов произошла на матче в Коста-Рике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встречались команды «Депортиво Гуанакастека» и «Либерия». В середине первого тайма между футболистами завязалась потасовка, перешедшая в полноценную драку. В ход пошли руки, ноги и бойцовские приёмы.

Массовая драка футболистов на матче в Коста-Рике. Видео.

Напомним, в сезоне-2022/2023 драки происходят не только в зарубежных чемпионатах. Одна из ярких потасовок случилась в матче матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). По итогам стычки были удалены шесть футболистов.

Футбол,Фонбет,Зенит,Спартак,
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