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35 минут назад

Игрок "Ростова" Байрамян рассказал об изменениях в Карпине после назначения в сборную России

Газета.Ru

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что Валерий Карпин изменился в лучшую сторону после назначения в сборную России.

Игрок "Ростова" Байрамян рассказал об изменениях в Карпине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаешь, есть тренеры, у которых, грубо говоря, один футбол, одна тактика — и они всю жизнь этого придерживаются.

Карпин — разносторонний в этом плане. Сейчас он привил нам что то новое. Может, он давно в своей голове это планировал, но где то футболисты не позволяли или он сам не хотел. Сейчас он это делает.

Так что, да, он стал сильнее — сто процентов. Немного изменился в лучшую сторону, когда вернулся в «Ростов» после сборной», — передает слова Байрамяна «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. С марта 2022 года он совмещает работу в национальной команде с работой в ФК «Ростов».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане после 17 туров занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. На второй строчке располагается «Спартак». У подопечных Гильермо Абаскаля всего на одно очко больше. Командам предстоит сыграть друг с другом в 25 туре. Лидировать по-прежнему продолжает «Зенит». У петербуржцев 42 набранных очка.

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