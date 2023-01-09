Игрок "Ростова" Байрамян рассказал об изменениях в Карпине

«Знаешь, есть тренеры, у которых, грубо говоря, один футбол, одна тактика — и они всю жизнь этого придерживаются.



Карпин — разносторонний в этом плане. Сейчас он привил нам что то новое. Может, он давно в своей голове это планировал, но где то футболисты не позволяли или он сам не хотел. Сейчас он это делает.



Так что, да, он стал сильнее — сто процентов. Немного изменился в лучшую сторону, когда вернулся в «Ростов» после сборной», — передает слова Байрамяна «Матч ТВ».