Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
17 минут назад

«Реал» призвал уйти в отставку главу Федерации футбола Франции после его слов о Зидане

Betassist

Пресс-служба мадридского «Реала» выступила с заявлением в защиту бывшего главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана на фоне заявлений главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре.

Главу Федерации футбола Франции призвали уйти в отставку после его слов о Зидане
Фото: BetassistBetassist

«Реал» сожалеет о неуместных словах президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, одного из величайших представителей мирового спорта. Подобные заявления выражают собой неуважение к одной из тех фигур, которыми восхищаются фанаты по всему миру. Мы ожидаем немедленных извинений от госп

Зинедин Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира и Европы, защищал цвета своей страны, выиграл множество других титулов. Этот человек олицетворяет собой ценности футбола и доказывал он это на протяжении всей своей карьеры как в качестве футболиста, так и в качестве тренера.

Мы считаем, что заявления руководителя FFF не соответствуют занимаемой им должности так же, как и те, которые он делал в отношении капитана нашей команды Карима Бензем», — говорится в официальном заявлении «Реала».

Накануне, 8 января, Ноэль Ле Гре заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и он не стал бы даже разговаривать с Зинедином по телефону, если тот самостоятельно позвонил бы ему.

Отметим, что в конце 2022 года сообщалось, что Зидан является основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции, однако после успешного выступления французов на ЧМ-2022 в Катаре, где они завоевали серебряные медали, контракт с «трёхцветными» продлил Дидье Дешам. Он руководить национальной командой с лета 2012 года.

Футбол,Дидье Дешам,Зинедин Зидан,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители