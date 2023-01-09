Главу Федерации футбола Франции призвали уйти в отставку после его слов о Зидане

Пресс-служба мадридского «Реала» выступила с заявлением в защиту бывшего главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана на фоне заявлений главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре.

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«Реал» сожалеет о неуместных словах президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане, одного из величайших представителей мирового спорта. Подобные заявления выражают собой неуважение к одной из тех фигур, которыми восхищаются фанаты по всему миру. Мы ожидаем немедленных извинений от госп

Зинедин Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира и Европы, защищал цвета своей страны, выиграл множество других титулов. Этот человек олицетворяет собой ценности футбола и доказывал он это на протяжении всей своей карьеры как в качестве футболиста, так и в качестве тренера.

Мы считаем, что заявления руководителя FFF не соответствуют занимаемой им должности так же, как и те, которые он делал в отношении капитана нашей команды Карима Бензем», — говорится в официальном заявлении «Реала».

Накануне, 8 января, Ноэль Ле Гре заявил, что его не интересует тренерское будущее Зидана и он не стал бы даже разговаривать с Зинедином по телефону, если тот самостоятельно позвонил бы ему.