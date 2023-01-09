ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе

Московский ЦСКА отрапортовал о пополнении в тренерском штабе. Новым тренером по физической подготовке стал Николай Русу, а Игорь Печерица стал аналитиком.

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Русу ранее поработал в таких клубах, как «Краснодар», минское «Динамо», «Шериф», «Ротор», а также в сборной Молдавии. Что касается Печерицы, то специалист последние несколько лет работал аналитиком в другом столичном клубе – «Динамо».

В настоящий момент «армейцы» проводят тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.