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52 минуты назад

ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе

Евро-футбол.Ру

Московский ЦСКА отрапортовал о пополнении в тренерском штабе. Новым тренером по физической подготовке стал Николай Русу, а Игорь Печерица стал аналитиком.

ЦСКА сообщил о пополнении в тренерском штабе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Русу ранее поработал в таких клубах, как «Краснодар», минское «Динамо», «Шериф», «Ротор», а также в сборной Молдавии. Что касается Печерицы, то специалист последние несколько лет работал аналитиком в другом столичном клубе – «Динамо».

В настоящий момент «армейцы» проводят тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице.

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